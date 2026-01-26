L' Eurolega dal commissario europeo allo sport | Dialogo per migliorare l' ecosistema del basket

Il commissario europeo allo sport ha sottolineato l’importanza di un dialogo costruttivo con l’Eurolega, volto a migliorare l’ecosistema del basket europeo. L’amministratore delegato della lega Motiejunas ha incontrato a Bruxelles Micallef, discutendo sul modello sportivo e sulla collaborazione necessaria per sostenere la crescita del settore, mantenendo vivi i valori e l’identità dello sport europeo. Un confronto volto a promuovere uno sviluppo equilibrato e sostenibile del basket a livello continentale.

L'amministratore delegato Paulius Motiejunas insieme a una delegazione di Eurolega ha incontrato il Commissario europeo per l'equità intergenerazionale, i giovani, la cultura e lo sport, Glenn Micallef, alla sede dell'Unione Europea a Bruxelles. "L'incontro ha offerto l'opportunità di uno scambio approfondito sul ruolo del basket all'interno del modello sportivo europeo - dice il comunicato di Eurolega -, evidenziandone il forte impatto e il reinvestimento sulla comunità, la continuità e la credibilità competitiva, nonché la conservazione e il reinvestimento del valore in Europa".

