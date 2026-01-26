Letizia di Spagna si distingue ancora una volta per la sua eleganza sobria e raffinata. In occasione dell’incontro con il corpo diplomatico al Palazzo Reale di Madrid, la regina ha optato per un abito di velluto di otto anni fa, dimostrando come uno stile classico possa tornare di tendenza. La sua scelta riflette un gusto discreto e un’attenta cura dei dettagli, caratteristiche che la rendono un’icona di eleganza senza tempo.

P er l’appuntamento con il corpo diplomatico al Palazzo Reale di Madrid, Letizia di Spagna ha scelto di giocare la carta dell’eleganza più solenne. Dopo giorni difficili segnati dal lutto per la scomparsa della zia di re Felipe, la sovrana è tornata ai suoi doveri istituzionali. Lo ha fatto abbandonando il nero d’ordinanza per tuffarsi in una sfumatura di blu notte profonda e rassicurante. Una scelta cromatica che segna un ritorno alla normalità che non rinuncia al fascino magnetico dei tessuti invernali. Letizia di Spagna: i migliori Royal Look. guarda le foto Il ritorno del velluto blu di Letizia di Spagna. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Letizia di Spagna, il “potere del blu”: come un abito di velluto di 8 anni fa è tornato di tendenza

Letizia di Spagna, il magnifico abito in velluto blu per il ricevimento a PalazzoLetizia di Spagna ha scelto un elegante abito in velluto blu per il ricevimento a Palazzo, segnando il ritorno alla routine ufficiale dopo una settimana complessa.

Letizia di Spagna segue il trend del velluto: perché si è vestita di bluLa regina Letizia di Spagna ha recentemente scelto un abito in velluto blu per il ricevimento del Corpo Diplomatico al Palazzo Reale di Madrid.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Re Felipe, la regina Letizia, l'erede Leonor si stringono attorno a Sofia di Spagna alla messa d'addio per la principessa Irene; Letizia di Spagna, l’inestimabile eredità di Irene di Grecia a Leonor e Sofia; Eppure anche Letizia Ortiz ha avuto il suo momento Princess (e questa acconciatura vi stupirà); La lezione di eleganza di Letizia di Spagna: il velluto è d’obbligo per un look da regina.

Letizia di Spagna segue il trend del velluto: perché si è vestita di bluLa regina Letizia di Spagna ha partecipato al ricevimento del Corpo Diplomatico accreditato tenutosi al Palazzo Reale di Madrid e ha lasciato trionfare ... fanpage.it

Letizia di Spagna, il magnifico abito in velluto blu per il ricevimento a PalazzoLetizia di Spagna, in abito formale di velluto blu con dettagli in zaffiro a Palazzo Reale, riafferma eleganza e forza dopo una settimana segnata da lutti e tragedie ... dilei.it

Un abito blu intenso, il velluto protagonista e un ricevimento al Palazzo Reale. Letizia di Spagna ha incantato ancora una volta con uno dei suoi look più eleganti: per l’incontro con il Corpo Diplomatico a Madrid ha scelto un vestito sofisticato e ricco di significa - facebook.com facebook