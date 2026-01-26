L’estasi di Roseberry per Schiaparelli

L’estasi di Roseberry per Schiaparelli segna l’apertura del calendario haute couture parigino, con la tradizionale sfilata al Petit Palais. Un’occasione per scoprire le creazioni più raffinate e innovativi della maison, nel rispetto della tradizione e dell’eleganza senza tempo. La presentazione rappresenta un momento importante nel mondo della moda, dove arte e sartorialità si incontrano in un equilibrio sottile e raffinato.

Come di consueto, il calendario della haute couture parigina viene inaugurato dalla sfilata di Schiaparelli al Petit Palais. Ai piedi dello scalone del padiglione espositivo, oggi museo, una folla di fotografi, paparazzi, studenti delle scuole di moda, fanatici ed esibizionisti di ogni tipo aspetta l'arrivo di celebrities e clienti danarose arrivate da ogni parte del globo. Iper fotografati i Sanchez-Bezos, lei in tailleur rosso e scarpe in tinta, lui in camicia nera sbottonata sul petto e sguardo nascosto dagli occhiali scuri, scortati dal patron della maison Schiaparelli, Diego Della Valle e dall'inossidabile ex direttrice di Vogue Anna Wintour.

