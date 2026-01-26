L'errore che i genitori commettono quando i figli si fanno male | il rischio è aumentare il dolore dei bambini

Quando un bambino si ferisce, il modo in cui i genitori reagiscono può influenzare la sua capacità di affrontare il dolore. Un comportamento equilibrato e rassicurante aiuta il bambino a sentirsi sicuro e a gestire meglio la situazione. La reazione adulta, infatti, può ridurre o aumentare il disagio del bambino, rendendo importante mantenere un atteggiamento calmo e misurato.

Quando un bambino si fa male, la sua reazione dipende in gran parte dal comportamento dell'adulto. Secondo l'esperto Joshua Pate, calma e "preoccupazione calibrata" sono fondamentali per insegnare ai piccoli a gestire dolore e guarigione in modo sano.🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Basta l’odore dei cibi grassi in gravidanza per aumentare il rischio di obesità nei figli: l’ipotesi in uno studio

Leggi anche: Heskey: «I genitori agli allenamenti fanno male, i bambini guardano loro e non si concentrano»

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Empoli, l’errore che ritorna: 69 anni fa come oggi, una salma scambiata; L’errore fatale di Trump secondo John Bolton; Belen smonta il presunto riavvicinamento ad Andrea Iannone: l’errore che non farà mai più; L’errore è voler essere uguali ai figli.

L’errore che tutti fanno online quando entrano nell’App della Banca: è un rischio enorme e non te ne accorgiC’è un errore molto comune che in tanti commettono quando entrano nell’App della Banca, e i rischi possono essere davvero seri. Oggigiorno non è difficile ricevere mail o SMS sospetti, e finire per ... macitynet.it

Caparra e fine del contratto: l’errore che molti inquilini commettonoLa restituzione della caparra al conduttore è l’atto finale di un contratto di locazione, ... msn.com

Genitori infuriati a Saronno per l'avviso, dato solo il giorno prima, della chiusura delle due scuole. La sindaca Ilaria Pagani ammette un errore di comunicazione interna e promette verifiche per evitare il ripetersi del disservizio - facebook.com facebook