L’eleganza del riccio in scena a Il Pozzo e il Pendolo

Lunedì 30 gennaio, al Teatro Il Pozzo e il Pendolo, va in scena

È un invito a guardare fino in fondo ogni piccola cosa che ogni giorno ci passa davanti agli occhi, un monito che invita a interrogarsi sulla superficialità con cui ci relazioniamo con gli altri L’eleganza del riccio di Muriel Barbery, che Annamaria Russo porta in scena, da venerdì 30 gennaio 2026 alle ore 21.00 (repliche fino a domenica 1 febbraio) al Pozzo e il Pendolo Teatro di Napoli. Presentato dallo stesso palcoscenico partenopeo, l’allestimento vede interpreti Rosaria De Cicco, Nico Ciliberti e Sabrina Bruno, le scene di Giorgia Lauro, regia di Annamaria Russo. Parigi, rue de Grenelle numero 7, un elegante palazzo abitato da famiglie dell’alta borghesia fa da sfondo alla storia.🔗 Leggi su Napolitoday.it

