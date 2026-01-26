legno e cultura un progetto per bambini

Un nuovo progetto educativo rivolto alle classi della scuola primaria. Al centro il legno, fra cultura e tradizione. Il progetto si svolgerà negli spazi della biblioteca comunale con l’obiettivo di valorizzare l’esposizione temporanea "Aspettando il Museo del Legno" che preannuncia la nascita del Museo del legno a Palazzo Valli e accompagnare i bambini alla scoperta del patrimonio culturale locale attraverso un percorso didattico coinvolgente e accessibile. L’iniziativa nasce in un momento di particolare importanza per la vita culturale della città, segnato da un lungo periodo di riallestimento e di adeguamento tecnico degli ambienti del palazzo – spiega l’amministrazione –, necessario all’applicazione del nuovo piano della sicurezza del piano nobile di Villa Elisa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

