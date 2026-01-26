Un imprenditore genovese si trova indagato dopo aver consegnato un ladro alle forze dell'ordine, sostenendo di averlo solo immobilizzato. La vicenda, affrontata a

"Sono stato indagato per lesioni" racconta l'imprenditore genovese, Aimen Cherif, che ha legato e consegnato il rapinatore alla Polizia che stava rubando nel suo locale. Dopo diversi furti subiti, circa undici, l'imprenditore ha sorpreso il ladro e ha deciso di immobilizzarlo e legarlo con delle fascette per legittima difesa., Era la notte del 29 dicembre quando Aimen Cherif si è trovato faccia a faccia con il ladro che stava rubando nel suo locale. E mentre i complici del ladro sono ancora liberi l'imprenditore genovese rischia un processo per aver difeso la propria incolumità. "A oggi è indagato per lesioni, rischia una condanna con conseguente risarcimento della parte lesa che è, incredibilmente, in questo caso il ladro" ha chiarito l'avvocato Fabrizio Maggiorelli. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Legittima difesa, indagato perché consegna il ladro alla polizia: "L'ho solo immobilizzato"

