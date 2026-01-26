Lega nodo Vanancci ancora irrisolto incontro con Salvini in stand by

L’incontro tra Matteo Salvini e il generale Roberto Vannacci resta ancora in sospeso. Secondo fonti vicine ai protagonisti, potrebbe avvenire tra sabato e lunedì, ma nessuna data ufficiale è stata confermata. La questione, collegata alla Lega e al nodo Vannacci, rimane quindi irrisolta, con tempi ancora da definire.

Milano, 26 gen. (askanews) – “Non prima di venerdì, più probabile tra sabato e lunedì.”. L’incontro tra Matteo Salvini e Roberto Vannacci non sembra imminente, almeno ad ascoltare gli uomini del generale. “Oggi è partito per Bruxelles, tornerà giovedì e avrà subito un impegno a Mendrisio, poi venerdì ha un impegno già programmato da tempo ad Abano”. Insomma, “più probabile che avvenga tra sabato e lunedì prossimi”. Del resto, una soluzione delle tensioni interne alla Lega appare ancora lontana. Nè Salvini sembra intenzionato a dare eccessiva pubblicità all’incontro. Sul tavolo, sempre la questione del tesseramento per la Lega degli iscritti al Mondo al Contrario: “Ci avevano promesso che sarebbero potuti diventare militanti a pieno titolo nel giro di tre mesi, invece hanno tradito la promessa”, dicono gli uomini vicini a Vannacci.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Approfondimenti su lega nodo

Il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato un incontro trilaterale con rappresentanti di Washington e Kiev in programma negli Emirati Arabi Uniti, focalizzato su questioni di sicurezza.

La revoca del finanziamento di 15 milioni di euro per il progetto di rigenerazione urbana di San Pio a Bari ha suscitato preoccupazioni.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Lega, Daniela Preziosi: Vannacci corpo estraneo, percorso di Salvini non funziona

Ultime notizie su lega nodo

Argomenti discussi: Legge elettorale, nodo alleanze: idea soglia al 4% anti-Vannacci; Vannacci e Salvini, il faccia a faccia che agita la Lega: assenza annunciata alla kermesse abruzzese, ma i rumors non si fermano.

Lega, nodo Vanancci ancora irrisolto, incontro con Salvini in stand byMilano, 26 gen. (askanews) – Non prima di venerdì, più probabile tra sabato e lunedì…. L’incontro tra Matteo Salvini e Roberto Vannacci non sembra imminente, almeno ad ascoltare gli uomini del gener ... ildenaro.it

Legge elettorale, nodo alleanze: idea soglia al 4% anti-VannacciL’ipotesi: sbarramento più alto per chi non si coalizza. FI tenta di salvare Azione, il Carroccio fa muro Direzione FdI il 14 febbraio ... repubblica.it

Quel nodo che ci lega - Insieme per Giulia (@quelnodochecilega) - facebook.com facebook