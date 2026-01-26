Le visite dei cinghiali in città Nuovi avvistamenti alla Sacra Famiglia

Nella zona di via Papa Giovanni XXIII alla Sacra Famiglia, si sono registrati nuovi avvistamenti di cinghiali, segnalati nelle recenti settimane. La presenza di questi animali in aree urbane sta suscitando attenzione tra residenti e autorità locali. È importante mantenere comportamenti responsabili e informarsi sulle misure di sicurezza adottate per garantire la convivenza tra cittadini e fauna selvatica.

Prato, 26 gennaio 2026 – Ancora avvistamenti di cinghiali nella zona di via Papa Giovanni XXIII alla Sacra Famiglia. Da tanto tempo infatti si vedono famiglie intere di cinghiali scendere dalle colline al crepuscolo per pascolare nei giardini sopra la chiesa. Ancora una volta sembra che si stiano avvicinando sempre di più alle case. Nelle ultime serate inoltre i cinghiali sono pure scesi nelle strade arrivando vicino alle auto.Ultimamente i cinghiali si spostano nella zona dei giardini immediatamente sopra le case. Ciò è facilmente verificabile tramite i segni degli scavi lasciati sul terreno dai cinghiali.

