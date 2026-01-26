Le tele romagnole hanno 200 anni | per Pascucci applausi anche dalla regina

Le tele romagnole, con oltre 200 anni di storia, continuano a essere apprezzate per la loro qualità e tradizione. Secondo Pascucci, le creazioni dell’antica stamperia di Gambettola stanno conquistando nuovi mercati e ricevendo riconoscimenti, anche dalla regina. Un esempio di come l’artigianato locale possa mantenere vivo il patrimonio culturale, portando avanti un mestiere secolare con passione e competenza.

Gambettola (Cesena), 26 gennaio 2026 – Le creazioni dell’antica stamperia Pascucci di Gambettola escono dalla bottega e palpitano in giro per il mondo. E non è solo questione di cuore laddove la Romagna s’inorgoglisce specchiandosi in una tradizione che non si è persa nel tempo. Tende, coperte, tovaglie, grembiuli, arazzi, sciarpe, pannelli artistici fremono nella flessibilità della tela su cui, con mazzuolo, stampi in legno di pero e pasta colorante all’ossido di ferro e aceto, migrano tralci, pigne, nappi, boccali, volute dal tratto rinascimentale, disegni dal segno sottile e i colori accesi, fiori e animali, qualche girasole, farfalle, api. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

