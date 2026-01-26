Le tariffe per la raccolta rifiuti | Dal 2029 non aumenteranno più

A partire dal 2029, le tariffe per la raccolta dei rifiuti non subiranno ulteriori aumenti. Si tratta di un obiettivo che richiede ancora tempo, ma le iniziative in corso puntano a stabilizzare i costi attraverso l’efficientamento delle modalità di raccolta e una gestione più efficace degli accessi agli impianti. Questi interventi intendono offrire un quadro più prevedibile e sostenibile per cittadini e amministrazioni.

Buone notizie, ma bisognerà ancora pazientare per vederle tramutate in realtà. "Noi prevediamo un processo di stabilizzazione delle tariffe " dei rifiuti, "stiamo efficientando le raccolte e stabilizziamo il prezzo di accesso agli impianti. A partire dal 2029 le tariffe non aumenteranno più, anche rispetto all’inflazione. E sull’acqua sono stabili". Lo ha detto il presidente di Plures Lorenzo Perra (nella foto), intervenendo nella commissione controllo del Comune di Firenze. Sull’azienda, ha chiarito Perra, "come tanti facciamo fatica a trovare operai. Vorremmo diminuire il numero degli esterni e assumere di più". 🔗 Leggi su Lanazione.it

