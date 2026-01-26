Le prime parole di Jakirovic da interista | Il passo più importante della mia carriera

Leon Jakirovic, giovane difensore croato nato nel 2008, è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter. Dopo l’annuncio della firma, Jakirovic ha condiviso le sue prime impressioni ai microfoni di Inter TV, sottolineando l’importanza di questo passo nella sua carriera. L’arrivo del difensore rappresenta un investimento nel futuro del club, con l’obiettivo di crescere e contribuire alla squadra nel tempo.

Dopo l’ufficialità della firma, Inter accoglie ufficialmente Leon Jakirovic, giovane difensore croato classe 2008, che ha rilasciato le sue prime parole da giocatore nerazzurro ai microfoni di Inter TV. Emozione, ambizione e grande voglia di crescere emergono chiaramente dalle dichiarazioni del nuovo acquisto. Jakirovic non nasconde l’entusiasmo per l’inizio di questa nuova avventura: “Sono sensazioni fantastiche. Sono davvero eccitato dall’idea di essere qui”. Un’emozione forte, amplificata dal peso del club e dalla portata del salto compiuto nella sua carriera. Nonostante la giovanissima età, il difensore croato ha già assaggiato il calcio che conta: “Ho appena compiuto 18 anni, ma ho già giocato in Champions League contro il Milan.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

