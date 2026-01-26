Le previsioni meteo di oggi 26 gennaio ad Avellino

Le previsioni meteo per Avellino di oggi, 26 gennaio, segnalano una giornata caratterizzata da cieli molto nuvolosi o coperti, con deboli piogge che interesseranno la città. Durante la sera, le precipitazioni si ridurranno e si formeranno schiarite. Nel corso della giornata sono previsti circa 5 millimetri di pioggia. È consigliabile consultare aggiornamenti regolari per eventuali variazioni delle condizioni atmosferiche.

A Avellino oggi cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite, sono previsti 5mm di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 1478m. I venti.

