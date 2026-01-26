Le parole per dirlo | tre sabati in biblioteca sulla crescita emotiva dei più piccoli

Da riminitoday.it 26 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Biblioteca comunale di Riccione organizza, nei sabati 14, 21 e 28 febbraio alle 10, il ciclo di incontri “Le parole per dirlo”. Rivolto a genitori ed educatori, questo percorso propone approfondimenti sul sostegno allo sviluppo emotivo dei bambini, attraverso la lettura e il confronto su albi illustrati. Un’occasione per condividere strumenti e conoscenze utili alla crescita emotiva dei più piccoli.

La rassegna sarà condotta da Elena Barosi, psicologa e psicoterapeuta, e propone tre appuntamenti con ingresso gratuito su prenotazione. Tutti gli incontri durano circa due ore. Il primo incontro, sabato 14 febbraio, è dedicato al tema “Emozioni, queste s(conosciute): come parlarne insieme?”. Un’occasione per riflettere su come aiutare bambini e ragazzi a riconoscere e condividere ciò che provano, utilizzando la lettura come strumento di ascolto e dialogo. Il secondo appuntamento, sabato 21 febbraio, affronta un tema delicato e spesso difficile da nominare: “Lutti, cambiamenti e separazioni: elaborare le perdite”.🔗 Leggi su Riminitoday.itImmagine generica

Storie Golose, in biblioteca tornano le letture per i più piccoliLa Biblioteca Provinciale riprende le iniziative dedicate ai più piccoli con le letture ad alta voce di Storie Golose.

Leggi anche: Le magiche storie di Zia Natalina, un pomeriggio pensato per i più piccoli in biblioteca

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Le parole per dirlo: in biblioteca un ciclo di incontri sulla crescita emotiva dei più piccoli; Le parole per dirlo: come parlare di migrazioni; Le parole per dirlo...: l'11 febbraio a Torino un evento in occasione della Giornata Mondiale per l'epilessia; Un 2026 al sapor di terra.

Le parole per dirlo...: l'11 febbraio a Torino un evento in occasione della Giornata Mondiale per l'epilessiaRaccontare la malattia come percorso di cura. Si terrà a Torino, presso la Fondazione Croce di via Santa Maria 1, una rassegna culturale in occasione della Giornata Mondiale per l'Epilessia il pross ... torinotoday.it

le parole per dirloDiocesi: domani a Mondovì il primo incontro del percorso Le parole per dirlo con mons. Felicolo (Migrantes)Il 23 gennaio a Mondovì (Cuneo), mons. Pierpaolo Felicolo, direttore generale della Fondazione Migrantes, animerà il primo incontro della nuova edizione del percorso di formazione Le parole per dirlo ... agensir.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.