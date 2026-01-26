Le parole per dirlo | tre sabati in biblioteca sulla crescita emotiva dei più piccoli

La Biblioteca comunale di Riccione organizza, nei sabati 14, 21 e 28 febbraio alle 10, il ciclo di incontri “Le parole per dirlo”. Rivolto a genitori ed educatori, questo percorso propone approfondimenti sul sostegno allo sviluppo emotivo dei bambini, attraverso la lettura e il confronto su albi illustrati. Un’occasione per condividere strumenti e conoscenze utili alla crescita emotiva dei più piccoli.

La rassegna sarà condotta da Elena Barosi, psicologa e psicoterapeuta, e propone tre appuntamenti con ingresso gratuito su prenotazione. Tutti gli incontri durano circa due ore. Il primo incontro, sabato 14 febbraio, è dedicato al tema “Emozioni, queste s(conosciute): come parlarne insieme?”. Un’occasione per riflettere su come aiutare bambini e ragazzi a riconoscere e condividere ciò che provano, utilizzando la lettura come strumento di ascolto e dialogo. Il secondo appuntamento, sabato 21 febbraio, affronta un tema delicato e spesso difficile da nominare: “Lutti, cambiamenti e separazioni: elaborare le perdite”.🔗 Leggi su Riminitoday.it

