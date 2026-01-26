Il successo della squadra di Ferrara si basa sulla determinazione e l’impegno in difesa, come sottolineato dal coach Sacco. La volontà di sacrificarsi e la disciplina sono state fondamentali per ottenere questo risultato. La strategia difensiva, considerata prioritaria, ha permesso alla squadra di affrontare le sfide con solidità, dimostrando come il lavoro di squadra e la dedizione siano alla base di ogni traguardo raggiunto.

"La squadra si è sbattuta e si è sacrificata in difesa, questo successo nasce proprio da lì". Lo aveva detto coach Sacco al suo arrivo a Ferrara pochi giorni fa: le regole difensive al primo posto, poi tutto il resto. E i 54 punti concessi in quaranta minuti a Fabriano sono la testimonianza di quanto il tecnico pesarese abbia già inciso in pochi giorni: "Siamo partiti ad handicap ma ai ragazzi ho detto di continuare a fare quello che avevamo preparato – ha spiegato Sacco –, prima o poi le percentuali degli avversari sarebbero scese. Il piano partita era quello di limitare Romondia, che è il loro metronomo, siamo stati bravi a pressarlo e a oscurare il gioco di Fabriano, che può contare su tanti giocatori pericolosi nel suo arco. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Le parole del coach: "Caiazza? Uno come lui può servire». "La squadra si è battuta. Parte tutto da questo»

Caiazza (Sì Separa) vs Maruotti (Anm): le ragioni del Sì e del No sul referendum sulla giustiziaIl referendum sulla riforma della giustizia ha suscitato diverse opinioni tra sostenitori e oppositori.

Giaccherini su David: «Il gol può fargli fare salto di qualità. La squadra ha fiducia in lui, ora deve fare questo» Emanuele Giaccherini ha commentato la prestazione di David dopo la vittoria della Juventus sul Sassuolo.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Le parole del coach: Caiazza? Uno come lui può servire. La squadra si è battuta. Parte tutto da questo; Euroleague, Round 23 | Il pre partita di coach Dusko Ivanovic e Momo Diouf; La NPC Rieti DR1 batte Deruta Basket. Le parole di coach Sciutto; Leonardo Barbieri è il nuovo coach della Trasporti Bressan Offanengo.

Le parole del coach: Caiazza? Uno come lui può servire». La squadra si è battuta. Parte tutto da questo»La squadra si è sbattuta e si è sacrificata in difesa, questo successo nasce proprio da lì. Lo aveva detto ... sport.quotidiano.net

Treviso-Trento, le parole di Cappelletti e coach Nicola. Pasquini: Macura si opera, tornerà dopo la sostaCoach Marcelo Nicola e Alessandro Cappelletti – quest’ultimo prossimo all’esordio assoluto davanti ai suoi nuovi tifosi – presentano ... basketinside.com

Pallacanestro Fulgor Fidenza. . Le parole di Coach Bizzozi al termine della partita di stasera contro Piazza Armerina. . . #fulgorfidenza #oncefulgoralwaysfulgor #SerieBOldWildWest #LaNostraPassione - facebook.com facebook

Le parole di coach Ivanovic dopo la partita contro la Stella Rossa x.com