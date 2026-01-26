Le pagelle della partita evidenziano le prestazioni dei giocatori in campo. Fantinelli si distingue con una buona prova, contribuendo in modo significativo alla squadra. Caja ha scelto di tenerlo in campo per quasi tutta la durata dell’incontro, dimostrando fiducia nelle sue capacità. Analizzare le singole performance aiuta a comprendere meglio l’andamento della partita e le scelte tattiche adottate dagli allenatori.

Fantinelli 6,5 (in 39’ 46 da due, 01 da tre, 46 ai liberi, 9 rimbalzi, una persa, 5 assist). Caja lo tiene in campo per quasi tutta la partita. Fondamentale a rimbalzo e in attacco con il suo movimento spalle a canestro. Meno preciso del solito in regia. Perkovic 5,5 (in 24’ 03 da due, 310 da tre, 66 ai liberi, 3 rimbalzi, 5 perse, 2 assist). Glaciale nel finale di quarta frazione a mettere i liberi del supplementari, ma ha mani freddissime, sbagliando tanto al tiro dal campo con appena 3 su 13. Sarto 7,5 (in 38’ 33 da due, 510 da tre, 22 ai liberi 3 rimbalzi, una persa, 3 assist). Se la Fortitudo ha avuto una speranza fino alla fine di poter sbancare il PalaMangano dipende molto dalla sua prestazione offensiva, ma solo lui o quasi non basta per cancellare il mal di trasferta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Le pagelle. Un Sarto eroico, ma è da solo

Pagelle Cagliari Juventus: Mazzitelli eroico e Mina cancella David, si salva solo YildizEcco le pagelle di Cagliari Juventus, analizzando le prestazioni dei protagonisti all’Unipol Domus.

Le pagelle. Fantinelli, la perfezione è servitaFantinelli 8 (in 25’ 4/5 da due, 1/1 da tre, 9 rimbalzi, una persa, 9 assist). Solita prestazione tridimensionale per il capitano tra assist, rimbalzi e punti, arriva a un rimbalzo e un assist dalla ... ilrestodelcarlino.it

Le pagelle: della rosa lontano dal ferro. Sorokas in palla, Sarto nervosoSarto 4,5 (in 23’ 5/5 da due, 0/3 da tre, 2 rimbalzi, 3 perse, un assist). Non si immaginava così il ritorno da ex e condiziona subito le scelte di Caja con falli ingenui. Il quinto arriva a 7’ dalla ... ilrestodelcarlino.it

