Le pagelle Riscatto di Zanotti e Alessandrini Buva riferimento Johnson in crisi

Le recenti pagelle evidenziano il riscatto di Zanotti e Alessandrini, mentre Buva rappresenta un punto di riferimento. Johnson attraversa un momento di difficoltà. Saccaggi si distingue per impegno e sacrificio, anche se i falli finali ne limitano l’efficacia. Un quadro complessivo che riflette le dinamiche della squadra e le prestazioni dei singoli in questa fase della stagione.

SACCAGGI 5,5: una partita di sacrificio a di fatica a fermare il diretto avversario. Purtroppo i falli nel finale lo limitano. JOHNSON 5: perde alcuni palloni che gridano vendetta soprattutto nel momento decisivo, non tira quando dovrebbe e lo fa quando invece non c'era bisogno. È evidente che sia in difficoltà in questo ruolo. CAMPOGRANDE SV: sta in campo solo 6 minuti, in cui non si fa notare. ZANOTTI 6,5: una buona partita in attacco, bene in difesa soprattutto al rimbalzo. Dimenticato in panchina nel finale quando invece ci sarebbe stato bisogno del suo aiuto. BUVA 7: 25 punti, 11 rimbalzi e 10 falli subiti, una tripla doppia che dimostra la sua importanza nel nuovo scacchiere.

