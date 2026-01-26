Le Olimpiadi a Lecco | Cariboni Guerrera e Aondio i tre tedofori scelti dal Comune

Il Comune di Lecco ha annunciato i tre tedofori scelti per la tappa della torcia olimpica, che si terrà domenica 1 febbraio. In occasione della 56ª tappa del viaggio verso Milano Cortina 2026, la fiamma attraverserà le vie della città, portando avanti simbolicamente lo spirito olimpico con 22 tedofori. Un momento importante per la comunità locale nell’attesa dell’evento internazionale.

Ventiduedue tedofori attraverseranno la città dal lungolago a piazza Garibaldi, dove alle 19.30 verrà acceso il braciere Tutto pronto per l'arrivo della fiamma olimpica a Lecco. Domenica 1 febbraio la città ospiterà la 56esima tappa del viaggio nazionale della torcia di Milano Cortina 2026, con 22 tedofori che attraverseranno le vie cittadine portando il fuoco sacro olimpico. Il Comune di Lecco ha presentato i tre tedofori scelti dall'amministrazione: si tratta di Marco Cariboni, Lisa Guerrera e Severino Aondio, che si uniranno agli altri portatori della fiamma tra cui figurano i tre tedofori ufficiali della tappa lecchese annunciati dal Comitato olimpico, ovvero Nausicaa Dell'Orto, Ematoshi e Piero Poli.🔗 Leggi su Leccotoday.it

