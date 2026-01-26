Le nuove dichiarazioni di Harry Styles | Gli italiani si baciano continuamente L' elezione del Papa? Stavo tagliando i capelli quando tutti hanno cominciato a correre verso San Pietro

Harry Styles ha recentemente commentato alcune peculiarità italiane, come il frequente scambio di baci, e ha condiviso aneddoti sulla sua esperienza in Italia durante l’elezione del Papa. Il cantautore ha anche annunciato il nuovo album

Non manca però chi è convinto che il cantante, proprio per il forte legame con l’Italia, abbia in serbo una sorpresa per noi. Non ci resta che aspettare. Nell’attesa, oltre ad ascoltare Aperture in loop e immergerci nella follia artistica del videoclip, possiamo recuperare tutte le interviste rilasciate da Harry Styles nelle ultime ore. Qui vi riassumiamo alcune delle dichiarazioni più sorprendenti dal suo ritorno. IL DISCO SI CHIAMA COSÌ PER «COLPA» DEGLI ITALIANI Ospite a Hits Radio UK, Styles ha dichiarato: «Ho passato molto tempo con gli italiani nell’ultimo anno e loro si baciano continuamente». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Harry Styles sorprende con il brano “Aperture”, un pezzo di cinque minuti che mescola sonorità techno pop degli anni 2000, richiamando gruppi come i Vampire Weekend.

Le nuove dichiarazioni di Harry Styles: «Gli italiani si baciano continuamente. L'elezione del Papa? Stavo tagliando i capelli, quando tutti hanno cominciato a correre verso ...Il cantante ha annunciato un nuovo album in uscita il 6 marzo, Kiss All the Time. Disco, Occasionally, anticipato dal brano Aperture, ed è tornato a raccontarsi ... vanityfair.it

Joe Keery batte persino Harry Styles End of Beginning, il brano dell'attore di Stranger Things del 2022, è tornato in vetta alla classifica Global di Spotify e ha scalzato dal primo posto il cantante degli One Direction, tornato dopo quattro anni con il nuovo sing - facebook.com facebook

Harry Styles spiega perché era in Vaticano il giorno dell’elezione di Papa Leone XIV x.com