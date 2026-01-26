Le meraviglie del Marta

Domenica 1 febbraio, alle ore 9.30, si terrà un incontro dedicato alle meraviglie del MArTA, il Museo Archeologico Nazionale di Taranto. Dopo una breve introduzione, alle ore 10.00 si partirà per esplorare uno dei musei più importanti d’Italia, ricco di reperti e testimonianze della storia antica della regione. Un’occasione per conoscere meglio il patrimonio archeologico di Taranto in un contesto culturale e didattico.

Domenica 01 febbraioIncontro ore 9.30 – partenza ore 10.00Le Meraviglie del MArTAUn viaggio alla scoperta del Museo Archeologico Nazionale di Taranto, tra i più importanti d’Italia.Celebre in tutto il mondo per la straordinaria collezione di ori, il MArTA conserva preziose testimonianze dell’età magnogreca: dalla tomba dell’atleta con scheletro perfettamente conservato, al celebre orecchino a navicella, fino ai mosaici romani e alle raffinate statuette in terracotta.Punto d’incontro: ingresso principale del museo, Via CavourCosto: 10€ visita guidata — gratuito per i minori accompagnatiPosti limitati (max 20 partecipanti)Prenotazione obbligatoria via WhatsApp al 3403394708 indicando un cognome e il numero di partecipantiUn’occasione ideale per famiglie, appassionati e curiosi per conoscere da vicino uno dei grandi patrimoni archeologici del Mediterraneo.🔗 Leggi su Baritoday.it

Approfondimenti su marta meraviglie

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Revealing Secrets About Marta Kristen

VIAGGIA CON NOI TRA LE MERAVIGLIE DEL MONDO - facebook.com facebook