Le Innominate | Libere di Essere con l’associazione Liria

Arezzo, 26 gennaio 2026 – Il 31 gennaio, alle ore 17:30, presso la sede di Via Pellicceria 23 ad Arezzo, si svolgerà l’evento “LE INNOMINATE: LIBERE DI ESSERE”, organizzato dall’ associazione LIRIA -nella persona dell’attuale presidente Alberto Cruciani e dei soci-, storica realtà aretina e associazione culturale giovanile, leader in Provincia e in Toscana. LIRIA, infatti, in passato si è distinta per importanti iniziative culturali e sociali come “Passi in Rosa”, evento incentrato sul contrasto alla violenza sulle donne e svoltosi tra le strade di Arezzo, per l’esattezza nel quartiere di Saione, lì dove serviva maggiormente portare simili messaggi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

