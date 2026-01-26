Hudson Williams e Connor Storrie, protagonisti di Heated Rivalry, hanno avuto il compito di portare la Fiamma dei Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026 a Feltre. I due tedofori hanno condiviso un momento simbolico e significativo, sottolineando l’importanza di questo evento internazionale. Le loro immagini testimoniano l’entusiasmo e la partecipazione che accompagnano questa fase della preparazione olimpica.

Accolti da sbandieratori e tamburi, gli attori hanno camminato per le vie di Feltre, indossato le divise ufficiali di Milano Cortina 2026. Gli attori si sono dati il cambio nel trasporto della fiaccola. Nei video condivisi online da Hudson Williams lo si vede camminare per la città, mentre una donna gli dice: «L'Italia ti ama!» e lui risponde, sorridendo: «Anche io amo l'Italia!». La camminata trionfale di Williams e Storrie è stata seguitissima e applaudita, con i due attori che hanno posato tra sorrisi e cenni di saluto ai fan. Condividendo via Instagram uno scatto del momento, i due interpreti canadesi hanno usato come caption una citazione da Mean Girls, riadattata per l'occasione: «Sali, perdente, stiamo andando a Milano Cortina 2026». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Le foto di Hudson Williams e Connor Storrie, tedofori per Milano Cortina 2026

Approfondimenti su hudson williams

Hudson Williams e Connor Storrie di Heated Rivalry sono stati scelti come tedofori per i Giochi di Milano Cortina 2026.

Hudson Williams e Connor Storrie, protagonisti della serie

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

