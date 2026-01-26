Le calciatrici che sfidarono il regime fascista a teatro arriva Giovinette

Venerdì 30 gennaio, al teatro Zampighi di Galeata, va in scena

Venerdì 30 gennaio, sul palco del teatro Zampighi di Galeata arriva "Giovinette - Le calciatrici che sfidarono il Duce". Rita Pelusio, Federica Fabiani e Rossana Mola arrivano in scena facendo immergere il pubblico negli anni bui del regime di Benito Mussolini. Siamo nel 1932, decimo anno dell’era fascista, sulla panchina di un parco di Milano un gruppo di ragazze lancia un’idea, per gioco, quasi per sfida: giocare a calcio. Fondano così il GFC (Gruppo Femminile Calcistico), la prima squadra di calcio femminile italiana che in breve raccoglie intorno a sé decine di atlete. Gli organi federali, che in principio assecondano l’iniziativa, consentendo loro di allenarsi, adottano poi una serie di divieti: quello di giocare in pubblico, di utilizzare un pallone di cuoio e di indossare i pantaloncini.🔗 Leggi su Forlitoday.it

Le Kadett che sfidarono il deserto della DakarLe Kadett che sfidarono il deserto della Dakar rappresentano un episodio significativo nella storia dell’automobilismo.

Il manifesto apertamente fascista usato dal Comune di Macerata, Montanari: “Così tornano le idee del regime”Il festival Rassegna Esplicita di Macerata ha suscitato polemiche per l'uso di un manifesto con elementi grafici che richiamano il Ventennio.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Giovinette, a teatro le calciatrici che sfidarono il duce; Giovinette al Teatro della Juta. Sabato 24 gennaio la storia delle calciatrici che sfidarono il fascismo; Al Teatro della Juta la sfida al Duce delle pioniere del calcio femminile; Prima che il ghiaccio si sciolga.

Giovinette al Teatro della Juta. Sabato 24 gennaio la storia delle calciatrici che sfidarono il fascismoARQUATA SCRIVIA - Sabato 24 gennaio il Teatro della Juta di Arquata Scrivia ospita lo spettacolo Giovinette – le calciatrici che sfidarono il Duce, un ... radiogold.it

'Giovinette': lo spettacolo teatrale sulle calciatrici che sfidarono il regime fascistaSpettacolo teatrale a Campodarsego, Padova: GIOVINETTE, LE CALCIATRICI CHE SFIDARONO IL DUCE. Storia della prima squadra di calcio femminile ... mentelocale.it

[ I biglietti per “Giovinette – le calciatrici che sfidarono il duce” sono disponibili presso i Musei civici cittadini di Sondrio e online https://bit.ly/3XnJYDh ] Nel 1932, in piena epoca fascista, un gruppo di ragazze milanesi decide di lanciare una sfida inimmagin facebook