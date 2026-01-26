Il rapporto di Pep Guardiola con gli arbitri è stato spesso al centro dell’attenzione, caratterizzato da atteggiamenti che alcuni commentatori hanno definito eccessivi. Secondo l’ex arbitro Graham Scott, questa costante insistenza può compromettere l’immagine del tecnico, ridimensionandone la figura professionale. Un’analisi che invita a riflettere sul modo in cui le tensioni in campo influenzano anche la percezione pubblica del comportamento degli allenatori di alto livello.

Il rapporto di Pep Guardiola con gli arbitri può essere descritto come “paranoia perenne”. O perlomeno così lo descrive sul Telegraph l’ex arbitro Graham Scott. “Mi si avvicinò alle spalle. Sentii il suo corpo saldo premuto contro il mio, seguito rapidamente dalle sue braccia che mi stringevano forte prima di sollevarmi da terra, facendomi saltare un battito. Poi mi sussurrò all’orecchio.”. Per Scott quel che è successo a Guardiola contro i Wolves, con l’arbitro novellino “eroe del no Var” come l’ha definito il Times ( lo raccontiamo qui ) ben gli sta. Se l’è cercata. “La decisione di Guardiola – e non c’è dubbio che tutto ciò che fa abbia uno scopo – di rimproverare Hallam in campo al fischio finale ha fatto sembrare un grande allenatore un ometto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Le buffonate di Guardiola contro gli arbitri gli si ritorcono contro: fa la figura dell’ometto (Telegraph)

