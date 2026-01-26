La settimana appena conclusa ha messo alla prova il Trapani, tra minacce di esclusione, una classifica complicata e le partenze di alcune giocatrici. Tuttavia, nonostante le difficoltà, le ultime decisioni e le scadenze di febbraio offrono nuove prospettive per il futuro del club. In questo contesto, si delineano possibili segnali di miglioramento e una strada da percorrere con attenzione e strategia.

Tempo di lettura: 2 minuti Quella appena andata in archivio poteva essere la settimana del “D e profundis” per il Trapani tra pericolo esclusione (udienza rinviata al 9 marzo), una classifica difficile e le tante partenze in rosa, ma a conti fatti campo e carte bollate hanno sorriso ai siciliani. Tra Sorrento (4-0) e la trasferta di Caserta (0-1) la squadra di mister Aronica ha fatto un incredibile bottino pieno che regala sicuramente maggiore serenità per il futuro nonostante il pesante -15 con il quale convivere in chiave salvezza. Ieri il tecnico, un po’ a sorpresa ha spiegato che la società ha saldato gli stipendi di novembre facendo chiaramente intendere che l’allarme rosso di qualche giorno fa (leggasi esclusione per inadempienze amministrative) potrebbe anche essere alle spalle. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Le altre di C, Trapani: dal “De profundis” alla (possibile) schiarita, scadenze di febbraio vicine

Approfondimenti su trapani profundis

A partire dal 1° febbraio 2026, nel Lazio le scadenze delle ricette mediche per visite ed esami diagnostici subiranno modifiche.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su trapani profundis

Argomenti discussi: Incendio al Grattacielo di Ferrara, altre due torri da evacuare. Fabbri: C'è stata una tragedia sfiorata; Non c’è niente di peggio che cercare di essere cool ha detto Pierpaolo Piccioli… E le altre frasi sulla moda che ci hanno colpiti questa settimana; Ascolti tv ieri sabato 17 gennaio chi ha vinto tra The Voice Kids, C'è Posta per Te e In altre parole; Serie C girone B. Altre due gare per chiudere il sabato calcistico della 23ma giornata [SEGUI LIVE].