Le altre di C Trapani | dal De profundis alla possibile schiarita scadenze di febbraio vicine
La settimana appena conclusa ha messo alla prova il Trapani, tra minacce di esclusione, una classifica complicata e le partenze di alcune giocatrici. Tuttavia, nonostante le difficoltà, le ultime decisioni e le scadenze di febbraio offrono nuove prospettive per il futuro del club. In questo contesto, si delineano possibili segnali di miglioramento e una strada da percorrere con attenzione e strategia.
Tempo di lettura: 2 minuti Quella appena andata in archivio poteva essere la settimana del “D e profundis” per il Trapani tra pericolo esclusione (udienza rinviata al 9 marzo), una classifica difficile e le tante partenze in rosa, ma a conti fatti campo e carte bollate hanno sorriso ai siciliani. Tra Sorrento (4-0) e la trasferta di Caserta (0-1) la squadra di mister Aronica ha fatto un incredibile bottino pieno che regala sicuramente maggiore serenità per il futuro nonostante il pesante -15 con il quale convivere in chiave salvezza. Ieri il tecnico, un po’ a sorpresa ha spiegato che la società ha saldato gli stipendi di novembre facendo chiaramente intendere che l’allarme rosso di qualche giorno fa (leggasi esclusione per inadempienze amministrative) potrebbe anche essere alle spalle. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Approfondimenti su trapani profundis
Le altre di C, possibile ulteriore -8 per il Trapani: la precisazione della società
Ricette Mediche, dal 1° febbraio cambiano le scadenze nel Lazio: quanto dureranno con le nuove regole
A partire dal 1° febbraio 2026, nel Lazio le scadenze delle ricette mediche per visite ed esami diagnostici subiranno modifiche.
Ultime notizie su trapani profundis
Argomenti discussi: Incendio al Grattacielo di Ferrara, altre due torri da evacuare. Fabbri: C'è stata una tragedia sfiorata; Non c’è niente di peggio che cercare di essere cool ha detto Pierpaolo Piccioli… E le altre frasi sulla moda che ci hanno colpiti questa settimana; Ascolti tv ieri sabato 17 gennaio chi ha vinto tra The Voice Kids, C'è Posta per Te e In altre parole; Serie C girone B. Altre due gare per chiudere il sabato calcistico della 23ma giornata [SEGUI LIVE].
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.