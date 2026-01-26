lazio il ds fabiani denuncia sabotaggi su tre trattative di mercato

Il direttore sportivo del Lazio, Fabiani, ha presentato una denuncia riguardante presunti sabotaggi su tre trattative di mercato. Nella querela vengono indicate le ipotesi di reato di aggiotaggio e diffamazione aggravata. Di seguito, vengono illustrate le operazioni finite sotto l'attenzione delle autorità, con dettagli sui fatti e sulle indagini in corso.

Lo aveva preannunciato in conferenza stampa, una settimana fa, in occasione della presentazione dei nuovi acquisti Ratkov e Taylor. E mercoledì scorso, puntuale, il d.s. della Lazio Angelo Fabiani si è recato presso il Comando dei carabinieri di Trastevere per presentare una formale denuncia. L’oggetto della quale sono le manovre di disturbo (anzi, un vero e proprio sabotaggio) che la Lazio avrebbe subito nel corso di alcune trattative di mercato delle scorse settimane. Nella querela si fa riferimento a due ipotesi di reato: aggiotaggio e diffamazione aggravata. Gli affari di mercato finiti sotto la lente di ingrandimento degli inquirenti, in base alla denuncia sporta da Fabiani, si riferiscono alle trattative fatte dalla Lazio per il giocatore del Milan Loftus-Cheek, per quello dell’Atalanta Samardzic e per quello dell’Ajax Taylor. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Lazio, il d.s. Fabiani denuncia sabotaggi su tre trattative di mercato

Il Corriere dello Sport riporta le parole di Fabiani sulla situazione del mercato della Lazio, sottolineando un approccio riservato e attento.

