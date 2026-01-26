Lazio ecco Daniel Maldini | l' arrivo tra risate e selfie

Daniel Maldini è arrivato a Roma, pronto a intraprendere la sua nuova sfida con la Lazio. L’ex fantasista dell’Atalanta si è presentato ai tifosi tra sorrisi e selfie, segnando l’inizio di una fase importante della sua carriera nella Capitale. Un trasferimento che segna un passo significativo nel percorso professionale del calciatore, che ora si prepara a contribuire alla squadra con la sua esperienza e determinazione.

Daniel Maldini è arrivato a Roma: l'ormai ex fantasista dell'Atalanta è pronto per cominciare la sua avventura con la Lazio. Guarda il video. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

