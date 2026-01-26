L' avvocato di Signorini | Corona non può parlare di lui e della famiglia Berlusconi altrimenti rischia il carcere

L'avvocato di Alfonso Signorini ha ottenuto un’ordinanza che vieta a Corona di parlare di lui e della famiglia Berlusconi, con il rischio di sanzioni penali. Di conseguenza, la puntata di

A dirlo è Domenico Aiello, uno degli avvocati del conduttore tv, dopo il provvedimento con cui giudice ha bloccato Falsissimo La puntata di Falsissimo prevista per stasera alle 21 non andrà in onda. Lo stop è conseguenza di quanto stabilito dal giudice del Tribunale civile di Milano Roberto Pertile che ha accolto il ricorso d'urgenza di Alfonso Signorini, rappresentato dai difensori Domenico Aiello e Daniela Missaglia, e ha ordinato a Corona "di rimuovere immediatamente da ogni hosting provider e da ogni social media a lui direttamente o indirettamente riconducibile, tutti i video nonché tutti i contenuti (testuali, audio e video) precisati nel ricorso e comunque aventi a oggetto" il conduttore.🔗 Leggi su Today.it

Approfondimenti su signorini avvocato

Domenico Aiello, avvocato di Alfonso Signorini, ha chiarito a Fanpag.

In un’intervista recente, Massimo Giletti invita a riflettere oltre le accuse di Fabrizio Corona, suggerendo che il suo vero obiettivo potrebbe essere Marina Berlusconi piuttosto che Alfonso Signorini.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su signorini avvocato

Argomenti discussi: Corona sfida Signorini: 'Io li rovino e farò altri nomi' davanti ai giudici; Corona contro Signorini, nuova battaglia in tribunale: si tenta di fermare Falsissimo prima della messa in onda, parla l'avvocato Ivano Chiesa; Fermatelo, Signorini e Mediaset denunciano Corona. L'ex fotografo, ormai è guerra; Alfonso Signorini querela Google: ha negato di rimuovere i video di Corona diffusi su Falsissimo.

Stop a Falsissimo, parla l’avvocato di Signorini: Se Fabrizio Corona parla di Alfonso rischia il carcereScopri gli ultimi sviluppi nella controversia Legale tra Signorini e Corona. Una decisione critica blocca Falsissimo. mondotv24.it

L’avvocato di Signorini: Corona non può parlare di lui e della famiglia Berlusconi, altrimenti andrà in carcereDomenico Aiello, avvocato di Alfonso Signorini, spiega a Fanpag.it che la misura che ha raggiunto Fabrizio Corona a poco ore dalla pubblicazione della nuova puntata di Falsissimo gli impedirà di ... fanpage.it

Domenico Aiello, avvocato di Alfonso Signorini, spiega a Fanpag.it che la misura che ha raggiunto Fabrizio Corona a poco ore dalla pubblicazione della nuova puntata di Falsissimo gli impedirà di parlare del giornalista e della famiglia Berlusconi. Che cosa pr - facebook.com facebook

Un ''potente '', l' avvocato Domenico Aiello, difensore dell’ex pm Mario Venditti, e Signorini, protagonista di una carriera che intreccia giustizia, politica, finanza, banche, “un vecchio fido chiacchierato” e grandi processi mediatici. Preparato e combattente #Garl x.com