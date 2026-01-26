L’avvocato di Signorini | Corona non può parlare di lui e della famiglia Berlusconi altrimenti andrà in carcere

Domenico Aiello, avvocato di Alfonso Signorini, ha chiarito a Fanpag.it che la misura restrittiva applicata a Fabrizio Corona vieta all’ex paparazzo di commentare pubblicamente il giornalista e la famiglia Berlusconi. Questa ordinanza, adottata poco prima della messa in onda di una nuova puntata di Falsissimo, mira a tutelare la reputazione di Signorini e delle persone coinvolte, limitando eventuali dichiarazioni che potrebbero avere conseguenze legali.

Domenico Aiello, avvocato di Alfonso Signorini, spiega a Fanpag.it che la misura che ha raggiunto Fabrizio Corona a poco ore dalla pubblicazione della nuova puntata di Falsissimo gli impedirà di parlare del giornalista e della famiglia Berlusconi. Gravissime le conseguenze in caso di trasgressione.🔗 Leggi su Fanpage.it

Il vero obiettivo di Corona? È Marina Berlusconi, non Alfonso Signorini. L’ex paparazzo: «Lui è l’uomo più importante di Mediaset» – Il videoIn un’intervista recente, Massimo Giletti invita a riflettere oltre le accuse di Fabrizio Corona, suggerendo che il suo vero obiettivo potrebbe essere Marina Berlusconi piuttosto che Alfonso Signorini.

Leggi anche: Alfonso Signorini nel mirino di Fabrizio Corona, interviene Marina Berlusconi

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Corona sfida Signorini: 'Io li rovino e farò altri nomi' davanti ai giudici; Corona contro Signorini, nuova battaglia in tribunale: si tenta di fermare Falsissimo prima della messa in onda, parla l'avvocato Ivano Chiesa; Fermatelo, Signorini e Mediaset denunciano Corona. L'ex fotografo, ormai è guerra; Alfonso Signorini querela Google: ha negato di rimuovere i video di Corona diffusi su Falsissimo.

L’avvocato di Signorini: Corona non può parlare di lui e della famiglia Berlusconi, altrimenti andrà in carcereDomenico Aiello, avvocato di Alfonso Signorini, spiega a Fanpag.it che la misura che ha raggiunto Fabrizio Corona a poco ore dalla pubblicazione della nuova puntata di Falsissimo gli impedirà di ... fanpage.it

Fabrizio Corona replica a Signorini, l'avvocato: «Faremo ricorso. Questa è censura». Cosa succede oraLa nuova puntata di Falsissimo non sarà pubblicata, anche se era stata annunciata per lunedì 26 gennaio. Il Tribunale civile di Milano ha bloccato l'episodio 21 dal ... ilmessaggero.it

"Fabrizio quando è convinto di avere ragione non lo ferma nessuno" Le parole dell'avvocato di Corona sul caso Signorini - facebook.com facebook

Un ''potente '', l' avvocato Domenico Aiello, difensore dell’ex pm Mario Venditti, e Signorini, protagonista di una carriera che intreccia giustizia, politica, finanza, banche, “un vecchio fido chiacchierato” e grandi processi mediatici. Preparato e combattente #Garl x.com