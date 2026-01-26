La Giunta regionale ha approvato un disegno di legge che introduce il salario minimo negli appalti. Si tratta di un passo importante per garantire tutele salariali ai lavoratori coinvolti in queste attività. La misura, prima approvazione del nuovo mandato, mira a migliorare le condizioni di lavoro e a promuovere maggiore equità nel settore.

“Oggi abbiamo approvato come primo disegno di legge della nuova Giunta regionale un provvedimento sul salario minimo. Tutte le stazioni appaltanti, a partire dalla Regione e quelle di riferimento regionale, quindi anche le Asl o le partecipate, quando faranno gli appalti dovranno mettere una premialità per le aziende che partono da un salario minimo di 9 euro anche a crescere”. Lo ha annunciato il presidente della Regione Campania Roberto Fico.”Credo che oggi sia un momento importante di contrasto al lavoro povero – ha aggiunto Fico – e che questa giunta abbia subito messo in campo un disegno di legge assolutamente di qualità che lavora su tutti gli appalti regionali”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Lavoro, Fico: "Approvato ddl per salario minimo in appalti"

Approfondimenti su lavoro fico

La Regione Campania, nella prima seduta della giunta guidata da Roberto Fico, ha approvato delibere riguardanti il salario minimo negli appalti regionali e il dimensionamento scolastico.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su lavoro fico

Lavoro, Fico: Approvato ddl per salario minimo in appalti(LaPresse) Oggi abbiamo approvato come primo disegno di legge della nuova Giunta regionale un provvedimento sul salario minimo. Tutte le ... stream24.ilsole24ore.com

Il primo provvedimento della Giunta Fico è un ddl sul salario minimo(ANSA) - NAPOLI, 26 GEN - Il primo provvedimento della Giunta di Roberto Fico è un disegno di legge sul salario minimo: la norma è stata approvata oggi dalla Giunta e dovrà ora andare in Consiglio Reg ... tuttosport.com

La giunta regionale di Roberto Fico si mette al lavoro: nella prima seduta ci sono delibere sul salario minimo e sulla scuola, ma anche sul nuovo direttore dell’ospedale Ruggi di Salerno. - facebook.com facebook