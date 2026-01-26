Lavoro e futuro | Aziende a rischio manca manodopera

Durante l’assemblea dell’Unione Artigiani e Imprese di Lodi, si è affrontato il tema del mercato del lavoro, evidenziando come molte micro e piccole imprese siano a rischio a causa della carenza di manodopera. La discussione ha anche approfondito le sfide del settore scuola ed export, sottolineando l’importanza di strategie mirate per tutelare il tessuto economico locale e favorire una crescita sostenibile.

Lodi – Micro e piccole imprese, scuola ed export sono stati i temi al centro dell’assemblea generale dell’Unione Artigiani e Imprese di Lodi, che si è tenuta nella sede di via Lago Maggiore. Un confronto a più voci che ha acceso i riflettori sulla crisi dell’artigianato, sulla difficoltà nel reperire manodopera qualificata e sulla necessità di r afforzare il legame tra formazione e mondo del lavoro. I dati. «Nonostante la resilienza del sistema produttivo lodigiano e la vitalità del suo export, si registrano dati in calo – ha sottolineato il presidente Nicola Marini, ricordando come dal 2021 al 2025 il numero delle imprese attive in provincia si sia ridotto del 4%, percentuale che sale al 5,2% se si guarda al solo comparto artigiano – Sono dati allarmanti se letti insieme alla crescente difficoltà nel reperire manodopera. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it

