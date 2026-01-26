Lavori sull' A19 chiusura parziale della carreggiata in direzione Palermo all' altezza di Bagheria

Un tratto dell'autostrada A19 in direzione Palermo tra Bagheria e Villabate sarà chiuso parzialmente fino al 27 febbraio 2026 per lavori di rifacimento della pavimentazione. La chiusura interessa circa un chilometro e si rende necessaria per garantire la sicurezza e l'efficienza della viabilità. Si consiglia di pianificare adeguatamente gli spostamenti e di seguire eventuali indicazioni temporanee.

Gli interventi, annunciati dall'Anas, riguarderanno per il momento un tratto di circa un chilometro. Le opere sono propedeutiche all'installazione delle nuove barriere spartitraffico Un chilometro dell'autostrada A19 in direzione Palermo sarà chiusa parzialmente su una carreggiata tra Bagheria e Villabate per lavori di rifacimento della pavimentazione fino al 27 febbraio 2026. Gli interventi, annunciati dall'Anas, riguarderanno per il momento il tratto tra il chilometro 186,950 e 187,920. Le opere sono propedeutiche all'installazione delle nuove barriere spartitraffico.

