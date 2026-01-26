Lavori Metro linea 2 cambiano le date di chiusura delle stazioni Amedeo – Montesanto

A partire da febbraio, la linea 2 della metropolitana di Napoli subirà alcune variazioni nel programma di lavori e chiusure delle stazioni. La fermata di piazza Amedeo sarà chiusa dal 1 al 28 febbraio, mentre Montesanto resterà inattiva dal 1 marzo al 29 maggio. Queste modifiche sono state apportate per consentire interventi di manutenzione e miglioramento infrastrutturale, garantendo un servizio più efficiente in futuro.

Metro linea 2, cambia il programma dei lavori e delle chiusure in due stazioni. Stop alla fermata in piazza Amedeo dal 1 al 28 febbraio, Montesanto chiuderà dal 1 marzo al 29 maggio Cambia il cronoprogramma dei cantieri alle stazioni della linea 2 della metropolitana di Napoli, gestita da Trenitalia. Dopo la richiesta della Regione Campania, Rete Ferroviaria Italiana ha modificato il calendario degli interventi alle stazioni di piazza Amedeo e Montesanto. La fermata di Napoli Piazza Amedeo sarà inibita al servizio viaggiatori dal 1 al 28 febbraio. Dal 1 marzo al 29 maggio sarà invece inibita la fermata di Napoli Montesanto. 🔗 Leggi su 2anews.it

A Napoli, le stazioni della metropolitana di piazza Amedeo e Montesanto sulla Linea 2 saranno chiuse a febbraio e marzo per lavori di adeguamento finanziati dal PNRR.

Rete Ferroviaria Italiana, su richiesta della Regione Campania e dei sindaci di Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida, ha aggiornato il programma dei lavori di potenziamento delle stazioni di Piazza Amedeo e Montesanto sulla Linea 2 della metropolitana di Napoli.

