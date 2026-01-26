Lavoreremo da grandi | al cinema una storia che racconta una generazione di cacciatori di alibi

Lavoreremo da grandi è un film che esplora le dinamiche di una generazione di giovani alle prese con le proprie incertezze. Dal 5 febbraio 2026, nelle sale cinematografiche, racconta una storia di incontri e scontri, dove una serie di eventi imprevedibili mette alla prova i protagonisti. Un’opera che invita a riflettere sulle scelte e le responsabilità, offrendo uno sguardo autentico e sobrio sulla complessità delle relazioni umane.

