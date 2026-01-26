L’Atalanta come un treno | nelle ultime cinque ha il passo dell’Inter

L’Atalanta si conferma in crescita nel campionato 2026, con una serie positiva nelle ultime cinque partite. Con 13 punti totalizzati, la squadra bergamasca si avvicina alle prestazioni dell’Inter, attuale capolista, dimostrando continuità e determinazione. Questa fase del campionato evidenzia un miglioramento nel rendimento dei nerazzurri, che si attestano come una delle formazioni più in forma del momento.

Bergamo 26 gennaio 2026 – L’Atalanta a gennaio ha messo la freccia, rivolta verso l’alto. Tredici punti conquistati in cinque giornate, solo l’Inter capolista ha avuto la stessa media nelle ultime cinque giocate. Bergamaschi al galoppo con Palladino: dopo la sconfitta all’esordio a Napoli dieci vinte su quattordici comprendendo le coppe e 22 punti da fine novembre in campionato, passando dai 13 della gestione Juric agli attuali 35. Dea a otto lunghezze dal quarto posto, che resta il vero obiettivo stagionale, e a cinque dai 40 punti del sesto posto del Como, prossimo avversario domenica nella breve trasferta al Sinigaglia, per il derby delle "provinciali” lombarde. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Atalanta-Parma 4-0: la Dea dimentica il Pisa e l'Athletic Club, in gol Scamacca, de Roon, il nuovo arrivato Raspadori e KrstovicSERIE A - L'Atalanta ritorna a vincere e convincere e lo fa tra le mura amiche contro il Parma di Cuesta. La compagine di Palladino riesce ad alternare qualità ... eurosport.it

Video Atalanta Parma (4-0)/ Gol e highlights: Raspadori, prima rete con la Dea! (Serie A)Video Atalanta Parma (risultato finale 4-0) gol e highlights della partita di Bergamo valevole per il ventiduesimo turno della Serie A, stagione 2025/2026. ilsussidiario.net

