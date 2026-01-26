L’AS Roma conferma le trattative per il ritorno di Kostas Tsimikas al Liverpool nel mezzo della crisi di Arne Slot

L’AS Roma ha annunciato di essere in trattative per il ritorno di Kostas Tsimikas al Liverpool, interrompendo il suo prestito con la squadra giallorossa. La decisione arriva in un momento di criticità per la squadra, mentre si cerca di gestire le esigenze della rosa e le strategie future. La conclusione delle trattative potrà influire sulla composizione dell’organico per la stagione in corso.

Notizia fresca giunta in redazione: L’AS Roma ha confermato che sono in corso trattative per Kostas Tsimikas per interrompere il suo periodo di prestito e tornare al Liverpool. I colloqui per riportarlo indietro sono iniziati dopo che il Tottenham si è mosso per ingaggiare Andy Robertson. Mentre i rapporti iniziali suggerivano che il richiamo di Tsimikas fosse un piano di emergenza per la potenziale partenza di Robertson, i rapporti ora suggeriscono che il Liverpool ha staccato la spina dalla vendita dello scozzese ai rivali della Premier League. Tuttavia, nonostante il mantenimento di Robertson, la decisione di riportare il difensore di “classe mondiale” nel Merseyside rimane invariata, segnalando il desiderio di rafforzare immediatamente la profondità difensiva. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Perché il ramoscello d’ulivo di Arne Slot a Mohamed Salah potrebbe non fare alcuna differenza per il suo futuro al LiverpoolL'intervista di Mohamed Salah dopo la partita contro il Leeds ha suscitato molte discussioni, sollevando dubbi sul suo futuro al Liverpool.

Roma, Bailey torna all'Aston VillaFantacalcio, addio Bailey: la nota della RomaL’AS Roma comunica l’interruzione del prestito di Leon Bailey.Il calciatore, arrivato in giallorosso nell’estate 2025, tornerà all’Aston Villa di comune ... adnkronos.com

Roma, Ghilardi è in crescita: dalla prestazione con lo Stoccarda ai complimenti di AldairLa Roma con la vittoria di ieri contro lo Stoccarda ha confermato di essere un ottimo periodo di forma, con diversi calciatori in costante crescita. Uno ... msn.com

#RomaMilan LE FORMAZIONI UFFICIALI #Gasperini conferma #Soulè con #Dybala e #Malen DAJE ROMA DAJE - facebook.com facebook

#RomaMilan LE FORMAZIONI UFFICIALI #Gasperini conferma #Soulè con #Dybala e #Malen DAJE ROMA DAJE x.com