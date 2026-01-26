L’apertura della partita Iva incontro online per informarsi e orientarsi nel mondo dell' impresa

Il 29 gennaio alle 16.30 si terrà un incontro online dedicato all’apertura della partita IVA. L'evento fornirà informazioni chiare e aggiornate sul regime forfettario e sulle recenti novità normative, aiutando chi desidera iniziare un’attività a orientarsi nel mondo dell’impresa. Un’occasione utile per conoscere i principali aspetti e i passaggi necessari per avviare correttamente la propria attività.

Giovedì 29 gennaio alle 16.30 si terrà un incontro dedicato all’apertura della partita IVA, con un focus sul regime forfettario e sulle ultime novità normative. A guidare l’appuntamento sarà il dott. Matteo Comunian, commercialista, che fornirà chiarimenti e risponderà alle domande dei partecipanti. Giovedì 29 gennaio – 16.30L’apertura della partita IVAa cura di Matteo Comunian, dottore commercialista L’incontro approfondisce il tema della partita IVA, con particolare attenzione al “regime forfettario” introdotto dalla Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) e nuove modifiche. I partecipanti hanno la possibilità di confrontarsi e di porre domande specifiche al commercialista.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Giovedì 29 gennaio alle 16.30 si terrà un incontro dedicato all'apertura della partita IVA, con un focus sul regime forfettario e sulle ultime novità normative. A guidare l'appuntamento sarà il dott.

