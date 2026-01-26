Noa Lang, recentemente arrivato dal Napoli, ha condiviso le sue impressioni sul Galatasaray attraverso i canali ufficiali del club. Conosciuto fin da bambino per la passione verso questo team, Lang ha sottolineato la sua esperienza di successo e il desiderio di proseguire in questa direzione. Le sue parole riflettono l’impegno e la determinazione a contribuire alla squadra, alimentando l’entusiasmo dei tifosi e rafforzando il legame con il club.

Ai canali ufficiali del Galatasaray, Noa Lang ha risposto ad alcune domande a pochi giorni dal suo arrivo da Napoli. Le parole di Lang. «Per me vincere significa tutto. Ho vinto trofei in ogni squadra in cui ho giocato. Sono venuto al Galatasaray per vincere trofei». «Stavo guardando la partita contro l’Atletico e ho dovuto abbassare il volume della tv. Quando l’Atletico aveva palla, sentivo solo fischi. Sarà fantastico vivere questa esperienza. Non vedo l’ora di vedere l’atmosfera allo stadio». «Sapevo che il Galatasaray era una squadra molto importante. Fin da bambino, mi rendevo conto di quanto fosse grande il club. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Lang: «Fin da bambino conoscevo la grandezza del Galatasaray, ho vinto trofei ovunque abbia giocato e voglio continuare così»

Gianluca Galassi: «Ho giocato con il tumore, ho finto con le persone a cui voglio bene, non me la sentivo. L'ho scoperto per un piccolo fastidio»Gianluca Galassi, pallavolista di 28 anni di Piacenza e membro dell’Italvolley2, ha condiviso la sua esperienza con il tumore ai testicoli, scoperto in seguito a un lieve fastidio.

Noa Lang, irruzione del Galatasaray: la reazione del Napoli e di ConteNoa Lang, attaccante del Galatasaray, è al centro di discussioni di mercato dopo un'inserzione sorprendente.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Napoli, Gutierrez: Prima vincere con la Juventus, poi penseremo al Chelsea; Lucca: Nottingham Forest scelta di cuore, è stata subito la mia prima scelta; Lang non si è mai ambientato al Napoli? Il sorprendente retroscena sulla richiesta dello spogliatoio a Conte; Calciomercato 24 gennaio: tutte le trattative e indiscrezioni.

ULTIM'ORA - La SSC Napoli chiude il colpo del secolo come sostituto di Noa Lang. Investimento totale da 40 milioni di € per comprare uno dei calciatori più forti al Mondo. Conte esulta come un bambino: "È un mostro, questo è un fuoriclasse". Dopo solo 4 - facebook.com facebook