Lanciano chiude il 2025 con 34mila residenti stranieri in aumento

Lanciano, con una popolazione di circa 34.000 abitanti, ha registrato una leggera diminuzione rispetto all’anno precedente, con 127 residenti in meno rispetto al 2024. La città continua a essere un punto di riferimento importante nella regione, con una presenza crescente di stranieri. Questi dati riflettono le dinamiche demografiche in corso e forniscono un quadro aggiornato sulla composizione della popolazione locale al termine del 2025.

Dati in linea con il 2024, rispetto al quale si registrano solo 127 residenti in meno. Più numerose le donne dei maschi, crescono i residenti stranieri. Il sindaco Paolini: "La città conferma la sua vocazione all'accoglienza" Centoventisette residenti in meno rispetto al 2024. Lanciano ha chiuso il 2025 con una popolazione complessiva di 34.015 unità, con una diminuzione dello 0,36% rispetto all'anno precedente in cui i residenti erano 34.142. La popolazione femminile si conferma più numerosa, con 17.602 unità, a fronte di quella maschile, che si ferma a 16.413. Il 2025 ha visto nascere 180 bambini residenti, mentre i decessi sono stati 380.🔗 Leggi su Chietitoday.it

