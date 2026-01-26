Lancia ritorno in chiaroscuro nel Wrc | a Montecarlo errori e un record per la Ypsilon Rally2

Dopo un inizio difficile al Rally di Montecarlo, Yohan Rossel ha recuperato con una giornata notevole, portando la Ypsilon Rally2 in testa alla classifica assoluta. Nonostante un errore iniziale, il pilota ha dimostrato determinazione e competenza, consolidando il suo posizionamento e segnando un record per il modello. Un ritorno in chiaroscuro che sottolinea la crescita e le potenzialità della vettura nel contesto del WRC.

È successo di tutto e di più al Rally di Montecarlo 2026. Nell'edizione più coinvolgente degli ultimi anni ci sono innumerevoli storie all'interno di un'affascinante narrazione. Qui ci limiteremo a raccontare i momenti salienti del ritorno di Lancia nel Mondiale Rally, assente in veste ufficiale dall'ormai lontano 1992, mentre tanti altri spunti li potete trovare qui. Sotto lo sguardo attento di Eugenio Franzetti, direttore Lancia Corse Hf, e quello di Miki Biasion - fervono i preparativi per il suo evento Racing Meeting - le due Ypsilon Rally2 Hf Integrale hanno mostrato un elevato potenziale, raccogliendo solo in parte quanto seminato nei mesi precedenti.

