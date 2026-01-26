L' amica di Manuela | Mi ero convinta che Louis le avesse fatto una fattura per farla innamorare di lui

Durante l'ottava udienza del processo in Corte d'Assise, si è discusso dell’accusa rivolta a Louis Dassilva, sospettato di aver ucciso Pierina Paganelli in via del Ciclamino il 3 ottobre 2023. L'attenzione si è concentrata sulle testimonianze e sui dettagli che potrebbero chiarire il ruolo dell’imputato, in un procedimento che prosegue con l’obiettivo di accertare la verità sui fatti.

Udienza numero 8 per il processo in Corte d'Assise che vede imputato Louis Dassilva con l'accusa di essere l'autore dell'omicidio di Pierina Paganelli avvenuto in via del Ciclamino il 3 ottobre 2023. Il metalmeccanico senegalese, in carcere dal luglio del 2024, è comparso in aula in buona forma con un completo marrone, maglioncino beige e camicia bianca. La mattinata è iniziata coi giudici che hanno risolto alcune questioni preliminari sull'ammissione a testimoniare dei pubblici ufficiali per poi procedere con l'istruttoria coi teste del pubblico ministero Daniele Paci.🔗 Leggi su Riminitoday.it

La verità dell’amica di Manuela Bianchi: “Mi disse che Dassilva era il suo respiro e che lui era molto protettivo”Nell’ambito del processo Dassilva, si è riaperto il dibattimento a Rimini.

