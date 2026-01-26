L’alleanza tra Comune e Lunense Il lago dell’ex cava diventa risorsa

Il Comune e Lunense collaborano per trasformare il lago dell’ex cava in una risorsa utile. L’obiettivo è creare un’area di raccolta delle acque delle piene del torrente San Lazzaro, contribuendo a ridurre il rischio idraulico e migliorare la gestione delle risorse idriche nel territorio. Questa iniziativa mira a garantire maggior sicurezza e sostenibilità, valorizzando un patrimonio ambientale esistente.

Realizzare un’area di raccolta delle acque delle piene del torrente San Lazzaro per mitigare il rischio idraulico. Accumulare risorse idriche da immettere nella rete irrigua in periodi di siccità. Recuperare un lago e un’area verde chiusi e recintati da decenni. Sono i principali obiettivi dell’accordo di collaborazione firmato da Comune di Castelnuovo Magra e Consorzio del Canale Lunense. Accordo che ha portato all’elaborazione di un progetto del valore di 7 milioni di euro presentato, con richiesta di finanziamento, al Piano nazionale degli interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico (Pniissi) del ministero delle Infrastrutture. 🔗 Leggi su Lanazione.it

