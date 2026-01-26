L' Akragas dilaga con una doppietta di Marrone all’esordio Rosato | Innesti giusti per il finale di stagione

L'Akragas ha ottenuto una vittoria convincente contro la Sommatinese nell'esordio di Mirko Marrone, autore di una doppietta. Rosato commenta gli innesti recenti, sottolineando come siano stati scelti strategicamente per rafforzare la squadra in vista del finale di stagione. La partita ha mostrato un buon equilibrio e un'organizzazione efficace, elementi essenziali per affrontare le prossime gare con maggiore sicurezza.

Esordio da protagonista per Mirko Marrone, autore di una doppietta nella netta vittoria dell'Akragas contro la Sommatinese. Il nuovo esterno biancazzurro ha subito lasciato il segno, contribuendo a un successo mai in discussione al "Totò Russo"."Sono molto contento per i due gol – ha detto.

