Ladispoli contributi per i libri di testo | via ai rimborsi per il 2025 2026

L’Amministrazione di Ladispoli ha annunciato l’erogazione dei contributi regionali per i libri di testo destinati agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado per l’anno scolastico 20252026. I rimborsi, finalizzati a sostenere le famiglie, sono stati già liquidati e rappresentano un aiuto importante per l’accesso all’istruzione.

Ladispoli, 26 gennaio 2026 – L'Amministrazione comunale di Ladispoli comunica che sono stati liquidati i contributi regionali per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo destinati agli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado per l'anno scolastico 20252026. I contributi sono stati accreditati sul conto corrente indicato dagli utenti al momento della presentazione dell'istanza. Per coloro che non hanno fornito le coordinate bancarie, il contributo potrà essere ritirato in contanti presso la tesoreria comunale, Banca Intesa Sanpaolo, con sede in via Flavia n. 66 a Ladispoli.

