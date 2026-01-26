L’abisso di Claudio Carlomagno | piange i genitori in cella ma resta il gelo per Federica

L’abisso di Claudio Carlomagno, che piange i genitori in cella ma mostra freddezza verso Federica, riflette una realtà complessa di sofferenza e isolamento. La sua condizione, aggravata dal regime di sorveglianza speciale, evidenzia le tensioni e le difficoltà vissute all’interno del carcere di Civitavecchia, dove la sofferenza personale si intreccia con le restrizioni imposte dalla detenzione.

La disperazione estrema e il regime di sorveglianza speciale Non c’è pace nel carcere di Civitavecchia per Claudio Carlomagno. Da. Non c’è pace nel carcere di Civitavecchia per Claudio Carlomagno. Da quando la notizia del doppio suicidio dei suoi genitori ha varcato le sbarre, l’uomo è in uno stato di prostrazione totale. “Voglio uccidermi, ma mi manca il coraggio”, sono le parole che continuano a rimbombare nel corridoio del reparto. La situazione è così tesa che l’amministrazione penitenziaria ha dovuto spogliare la cella di tutto: via i vestiti, sostituiti da slip di carta, e sorveglianza a vista ogni minuto della giornata. 🔗 Leggi su Novella2000.it

Femminicidio Federica Torzullo ad Anguillara, Claudio Carlomagno dopo suicidio dei genitori: “Voglio uccidermi, ma non ho il coraggio”Claudio Carlomagno ha appreso da poco della tragica morte dei genitori, avvenuta nel pomeriggio di sabato 24 gennaio.

Claudio Carlomagno sorvegliato a vista: il timore del suicidio in cella dopo la morte dei genitoriClaudio Carlomagno, accusato di femminicidio, si trova ora sotto sorveglianza a vista in carcere, dopo aver appreso della morte dei genitori.

