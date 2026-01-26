L’alleanza tra Forza Italia e Azione rappresenta un tentativo di rafforzare il centro e contrastare gli estremismi politici. Durante l’iniziativa milanese, la partecipazione di Calenda e del suo movimento ha sottolineato l’importanza di una collaborazione trasversale per stabilità e moderazione. Un momento di confronto che potrebbe influenzare il panorama politico italiano, offrendo una strategia condivisa per affrontare le sfide attuali.

E se non fosse una stella che al mattino se ne va? La sala è piena, il parterre trasversale. All’incontro milanese promosso da Forza Italia, la presenza più visibile – e politicamente significativa – è quella di Azione e del suo leader Carlo Calenda. Un dettaglio che dettaglio non è. Nel pieno di una fase di scomposizione e ricomposizione degli equilibri politici, dentro e fuori i confini nazionali, il dialogo tra mondi liberali e riformisti torna a farsi concreto. Formiche.net ne ha parlato con il politologo dell’Università di Perugia Roberto Segatori, che legge l’ipotetico asse Forza Italia–Azione come un segnale da inquadrare ben oltre la tattica partitica locale. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - L’abbraccio Forza Italia-Azione può arginare gli estremismi. Segatori spiega perché

