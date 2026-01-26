La Zanzara Samantha Scherzi a Parenzo | Sei sionista quindi pratichi dei riti vendi l' anima al diavolo per il successo - VIDEO

Durante una puntata di La Zanzara, Samantha Scherzi e David Parenzo hanno discusso di temi legati alla libertà di espressione e alle accuse di sionismo. Il confronto ha affrontato questioni di identità, credenze e responsabilità, offrendo uno spaccato di dialogo tra opinioni diverse. La trasmissione si propone di stimolare riflessioni su temi complessi, mantenendo un tono sobrio e rispettoso.

A La Zanzara va in scena un confronto tra Samantha Scherzi e David Parenzo. La prima, ex candidata alle elezioni regionali in Campania si rivolge al giornalista: "Tu che sei sionista, ti professi sionista e quindi prat.

