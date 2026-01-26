La World Rowing celebra il quattro di coppia tricolore | i campioni mondiali nella storia
La World Rowing ha riconosciuto il quattro di coppia italiano come miglior equipaggio maschile dell’anno, celebrando i successi del team che ha scritto la storia del canottaggio mondiale. L’evento si è svolto presso il Museo Olimpico di Losanna, offrendo un’opportunità per ricordare i risultati e la dedizione di questa formazione tricolore, simbolo di eccellenza e passione nello sport.
Presso il museo olimpico di Losanna, World Rowing ha premiato il quattro di coppia dell’Italia in qualità di equipaggio maschile dell’anno. I finanzieri Luca Chiumento, Luca Rambaldi, Andrea Panizza e Giacomo Gentili, campioni mondiali lo scorso 25 settembre a Shanghai e vicecampioni olimpici a Parigi 2024, scrivono un’altra pagina importante nella storia del Canottaggio mondiale. Mai, dall’istituzione di questo riconoscimento avvenuta nel 2002, la Federazione remiera internazionale aveva, infatti, scelto una barca italiana. E’ stata evidenziata la continuità azzurra in questa specialità espressa grazie alla conquista di due ori (Plovdiv 2018 e Shanghai 2025), un argento (Belgrado 2023) e due bronzi (Linz 2019, Racice 2022) negli ultimi cinque Mondiali, oltre naturalmente all’argento olimpico.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
