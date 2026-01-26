La World Rowing celebra il quattro di coppia tricolore | i campioni mondiali nella storia

La World Rowing ha riconosciuto il quattro di coppia italiano come miglior equipaggio maschile dell’anno, celebrando i successi del team che ha scritto la storia del canottaggio mondiale. L’evento si è svolto presso il Museo Olimpico di Losanna, offrendo un’opportunità per ricordare i risultati e la dedizione di questa formazione tricolore, simbolo di eccellenza e passione nello sport.

