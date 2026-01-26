La visione di Chivu | un predestinato per l’Inter

Cristian Chivu, nel suo ruolo di allenatore dell’Inter, rappresenta un profondo legame con la tradizione nerazzurra. Con una carriera da calciatore e una conoscenza condivisa dei valori del club, la sua visione mira a consolidare l’identità di disciplina e spirito di squadra. Questo approccio riflette l’eredità lasciata da molti predecessori, contribuendo a rafforzare la continuità e l’impegno della società.

Quando Cristian Chivu ha assunto la guida dell'Inter, molti lo hanno identificato come l'erede naturale della mentalità nerazzurra fatta di disciplina tattica e spirito vincente. L'ex difensore rumeno, protagonista del Triplete da calciatore, si è presentato con un bagaglio tecnico e umano costruito negli anni nel settore giovanile del club. Alla guida della Primavera, infatti, aveva conquistato trofei e soprattutto forgiato una chiara identità di gioco che ha riportato in prima squadra. La sua carriera da allenatore è nata lontano dai riflettori; infatti, dopo il ritiro da calciatore, Chivu ha scelto una crescita graduale, prima come assistente, poi responsabile tecnico dei giovani.

Inter, giallo sul malore di Chivu: cosa è successo prima della diretta tvCristian Chivu in ritardo nel post Inter-Pisa per un problema alla schiena: terapie e cortisone. Poi l’analisi della rimonta 6-2 e la difesa di Sommer. sport.virgilio.it

La fuga di Chivu, il tedoforoIl tedoforo Chivu può percorrere i suoi 200 metri olimpici in tuta Armani e in tranquillità. L’unico, piccolo fastidio glielo potrebbero procurare i selfie dei tifosi più intraprendenti e la schiena. msn.com

Marotta: "Mercato La visione di Chivu è la stessa della società. L'allenatore può anche non conoscere tutti i giocatori del mondo ma noi abbiamo l'obbligo di confrontarci con lui per delineare i profili necessari. La rosa è competitiva e numerosa, risponde agli facebook