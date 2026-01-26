La Viarte compie 50 anni e si rifà il look con quasi 9 milioni di euro

La Viarte, storica cantina dei Colli Orientali del Friuli Venezia Giulia, celebra 50 anni di attività. Con un investimento di quasi 9 milioni di euro, rinnova il proprio volto e avvia una nuova fase di crescita. Nel 2025, si prevede di produrre oltre 250 mila bottiglie, segnando un incremento superiore al 700% in due anni. Un traguardo che testimonia l’impegno e la costante evoluzione dell’azienda nel settore vinicolo.

La storica azienda vinicola, rilevata nel 2023 dalla famiglia Polegato, ha rivoluzionato la sede, la produzione e le strategie di comunicazione Oltre 8 milioni di euro investiti e 250 mila bottiglie prodotte nel 2025: La Viarte, storica cantina dei Colli Orientali del Friuli Venezia Giulia, compie l’importante traguardo dei 50 anni e inaugura una nuova fase di sviluppo con una crescita della produzione che supera il 700% in due anni e una nuova strategia di competitività e comunicazione sul mercato. La cantina è stata acquisita nell’aprile 2023 dalla famiglia Polegato, già fondatrice del marchio Astoria.🔗 Leggi su Udinetoday.it

